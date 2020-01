Da war die fehlende Umzäunung des Geländes. Als Heinz Wiegand sein Amt als Direktor antrat, war sie zwar Teil der sozialistischen Bauplanung für den Kreis Gotha, allein es fehlte die Umsetzung. Bis Mitte der 1970er-Jahre, so ist es aus der Innenministeriums-Akte zu entnehmen, kamen die Arbeiten nur schleppend voran. Mal fehlte das Material, mal musste die damals zuständige Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) "Schlosserhandwerk Waltershausen" ihre Arbeiten immer wieder einstellen. Grund laut Akte: ein wichtiger Auftrag "an einem Objekt zur Landesverteidigung". Die Vopo-Genossen aus dem Bezirk Erfurt vermerkten in dem Bericht an ihre Bosse in Ost-Berlin nüchtern, dass es sich bei dem "Objekt zur Landesverteidigung" um ein Erholungsheim des Obersten Gerichtshofes der DDR im Thüringer Wald handelte. Der Bau der Freizeiteinrichtung für die Top-Juristen hatte offenbar einen höheren Stellenwert als die Sicherheit des Schlosses in Gotha. Zur Tatzeit Mitte Dezember 1979, so heißt es in der Akte, habe es nur zwei Tore gegeben und einige Teile des Zauns seien fertig gewesen. Damit lag das Gebäude schutzlos offen.