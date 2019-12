Die Wölfin auf dem Ohrdrufer Truppenübungsplatz darf abgeschossen werden. Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hat einen entsprechenden Antrag des Umweltministeriums genehmigt. Der Wolf gilt in Deutschland als streng geschützte Tierart. Das Thüringer Umweltministerium tat sich deshalb schwer, einen Antrag auf sogenannte letale Entnahme zu stellen.

Der Thüringer Bauernverband hatte bereits im Sommer im Auftrag mehrerer Schäfer einen Abschussantrag gestellt . Sie haben ihre Tiere auf oder am Truppenübungsplatz bei Ohrdruf haben und verloren einige Schafe und andere Nutztiere. Dem Antrag war bisher nicht stattgegeben worden, weil nach Ansicht des Landesamtes noch der Nachweis erheblicher wirtschaftlicher Schäden durch die Ohrdrufer Wölfin offen war.

Das Thüringer Umweltministerium lieferte offenbar genau diesen Nachweis bereits in seinem Abschussantrag am 18. Dezember mit. Das Tier habe mehrmals wolfssichere Zäune überwunden und durch die Risse "erheblichen Schaden" verursacht . Genanalysen hatten ergeben, dass die Ohrdrufer Wölfin in mindestens sieben Fällen zweifelsfrei für die Tötungen verantwortlich war.