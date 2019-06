Auf der A4 hat sich am frühen Dienstagmorgen ein Lkw-Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Sattelzug gegen 3.30 Uhr zwischen Waltershausen und Sättelstedt in Richtung Frankfurt ungebremst auf einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei auf. Der Lkw kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht, der Schilderwagen sei unbesetzt gewesen, so ein Polizeisprecher.

Der zertrümmerte Anhänger eines Schilderwagens in der Dämmerung auf der A4 bei Waltershausen. Bildrechte: MDR/News5