Waggonweise hat die Kommerzielle Koordinierung ("KoKo") einst Antiquitäten und Kunstwerke aus der DDR in den Westen karren lassen. Die Abteilung des DDR-"Devisenbeschaffers" Alexander Schalck-Golodkowski soll auch Kunstfälschungen ausgeführt haben - angefertigt für den Markt in der Bundesrepublik im Auftrag staatlicher Stellen der DDR. So will der bekannte Fälscher Edgar Mrugalla für die Staatssicherheit gefälscht haben. Das Kunstfälschermuseum in Wien hat einige Stücke gesammelt, die definitiv aus der DDR gekommen sind.