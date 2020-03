Gotha Polizei rollt Mordfall an Cornelia G. von 1990 wieder auf

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, habe es bereits Ende 2018 einen entscheidenden Hinweis einer Frau gegeben, die ebenfalls Ende 1990 Opfer einer Sexualstraftat in Ilmenau war. Daraus ließen sich neue Ermittlungsschritte ableiten, sagte die Polizei. Um den Fall jetzt klären zu können, bittet die Kripo Gotha Frauen, die im Bereich Ilmenau in den Jahren 1989 - 1991 vergewaltigt wurden, sich zu melden. Auch werden Personen gesucht, die Hinweise zum Verbrechen an Cornelia G. machen können, sich aber bisher nicht geäußert haben. Die Kriminalpolizeiinspektion Gotha nimmt, auch vertrauliche Hinweise unter 03628/ 920 166 und 03621/ 781 424 und 03677/601124 entgegen.