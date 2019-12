Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) prüft eine Klage gegen die mögliche Genehmigung zum Abschuss der Ohrdrufer Wölfin. Der vom Umweltministerium gestellte Antrag werde sehr kritisch gesehen, sagte der Wolfsexperte des Verbandes, Silvester Tamâs, am Freitag in Leutra bei Jena. In einem europäischen Schutzgebiet, in dem der Wolf als Schutzziel benannt sei, würden bisher nicht alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um Schafe und Wölfe gleichermaßen zu schützen, sagte Tamâs.