Während des Besuchs muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem werden am Eingang die Kontaktdaten erfasst. In den Museen sind nach Angaben eines Sprechers feste Rundgänge und unterschiedliche Ein- und Ausgangsbereiche eingerichtet worden. Aufgrund der strengen Hygieneauflagen sind die Besucherzahlen begrenzt. Die durch das Coronavirus bedingte Pause nutzen die Mitarbeiter, um in die Räume und Ausstellungen zu säubern, Ausschilderungen zu erneuern und Texte zu überarbeiten.

War mehrere Wochen geschlossen: Das Schloss Friedenstein in Gotha. Bildrechte: Schloss Friedenstein