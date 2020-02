Ohrdruf: Weiterer Hund-Wolf-Hybrid geschossen

In der Region Ohrdruf (Kreis Gotha) ist am Mittwoch ein weiterer Hund-Wolf-Hybrid geschossen worden. Wie das Thüringer Umweltministerium am Mittwochnachmittag mitteilte, wird das tote Tier nun im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht. Es handele sich um einen weiblichen Mischling.