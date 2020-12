Tief unten im Trinkwasser-Entnahmeturm der Ohratalsperre bei Luisenthal im Landkreis Gotha wird gebohrt. Damit der Entnahmeturm auch bei Eisdruck standhalten kann, werden Anker und Pfähle durch das Fundament des Einlaufturms in den Fels getrieben. Nötig ist das, weil das europäische Baurecht den Begriff der Standfestigkeit genauer definiert.

Jetzt sprechen die Experten von der sogenannten Zuverlässigkeit eines Gebäudes, das seinen die Tragfähigkeit, die Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit, sagt der Fachingenieur für Stauanlagen der Thüringer Fernwasserversorgung, Jochen Mehl. Einen der Punkte konnten die Ingenieure nicht nachweisen, deshalb wird bis März tief unten im Turm gebaut.

Diamantbohrer und Handarbeit

Der 65 Meter hohe Entnahmeturm hat drei Einlassöffnungen auf verschiedenen Höhen. Hier läuft das Rohwasser aus dem Stausee durch ein gut einen Meter dickes Rohr zum Grundablass im inneren des Staudamms. Dort unten ist die Schieberkammer, in der auch mal die Wasserabgabe gestoppt werden kann. Während das Wasser in dem dicken Rohr senkrecht in die Tiefe stürzt, haben die Arbeiter einen längeren Weg.

Es geht über Stufen in knapp 60 Meter Tiefe, es ist kühl und feucht. Platz für große Maschinen ist hier nicht. Gebohrt wird mit einer Art großer Handbohrmaschine und diamantbesetzten Bohrkronen bis in 14 Meter tief in den Fels. Die Arbeiten im Inneren des Entnahmeturmes sollen bis März abgeschlossen sein, die Kosten betragen 1,1 Millionen Euro.

Ein Gang im Absperrbauwerk. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Turm in Ohratalsperre erhält mehr Gewicht

Damit der Entnahmeturm alle Normen zuverlässig erfüllt, müsste er schwerer sein. Eine der Planungen sah vor, einfach außen Gewicht mit Beton anzugießen. Schließlich haben sich die Ingenieure aber für die Variante mit sogenannten Litzenankern und Mikropfählen entschieden, so kann das Wasser in der Talsperre bleiben. Die 14 Meter langen Litzenanker bestehen aus sieben Stahlseilen, die in einem Rohr zusammen mit Beton fest mit dem Felsen verbunden werden.

Oben wird der Litzenanker mit einem schweren Dübelrohr im Fundament des Einlassturms einbetoniert. Dann werden die Stahlseile vorgespannt mit einer Zugkraft, die 110 Tonnen entspricht. Acht dieser Litzenanker werden eingebaut, dazu kommen noch einmal acht Mikropfähle, die ähnlichen Belastungen standhalten.

Die Kosten des Umbaus an der Talsperre sollen 1,1 Millionen Euro betragen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Trinkwasser für 700.000 Menschen

Rund 700.000 Menschen werden mit Trinkwasser aus der Ohratalsperre versorgt. Hauptsächlich Mittelthüringen wird mit Wasser aus Lusienthal versorgt. Drei Stollen vergrößern das Einzugsgebiet der Talsperre. Der Gerastollen leitet das Wasser aus dem „Langen Grund“, Sieglitzbach, Kehltal, aus der „Wilden Gera“ und der „Zahmen Gera“ zur Talsperre.

Der Haselbachstollen führt das Wasser aus dem Haselbach und dem „Langen Grund“ in den Schmalwassergrund und kann je nach Bedarf der Talsperre Ohra oder der Talsperre Schmalwasser zugeleitet werden. Der Schmalwasserstollen verbindet den Haselstollen mit der Talsperre Ohra.