MDR THÜRINGEN präsentiert: 25. Osterspaziergang in Bad Tabarz

Sie genießen einen wunderbaren Ausblick auf Bad Tabarz. Dann geht's hinunter Richtung Ort, vorbei an der Willy-Liebetrau-Schanze, zur "Märchenwiese" mit "Struwwelpeter-Geschichten" und vielen Überraschungen für die jüngeren Osterspaziergänger. Die Familientour führt Sie weiter in den romantischen Lauchagrund, an der Arenarisquelle vorbei, dem Spindlereck und der Spindlervilla. Den Übelbergweg entlang geht es zur Massemühle, einem ehemaligen Ausflugslokal, dann neben dem Flüsschen "Laucha" zum "Tempelchen", wo "Strenge" und "Laucha" zusammenfließen. Zurück geht's auf der anderen Flussseite, vorbei am Lutherbrunnen, dem Ausflugslokal Schweizerhaus und dem Kletterwald.