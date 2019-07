Eine Gerichtssprecherin sagte MDR THÜRINGEN, einen Verhandlungstermin gebe es noch nicht. Er soll aber noch in diesem Jahr angesetzt werden. Der Widerspruch hatte die geplante offizielle Übertragung des Schlosses an das Land platzen lassen . Die Landesregierung hatte das Vorgehen als "verantwortungslos" bezeichnet.

In dem neuen Gerichtsverfahren geht es um die sogenannte Ausführungsanordnung des Landesverwaltungsamtes, welche die Übertragung der Immobilie an das Land regelt. Solange der Rechtsstreit andauert, kann Thüringen nicht in die Sanierung investieren. Das Land hält nach Angaben von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) 1,9 Millionen Euro allein für Sicherungsarbeiten bereit. Für die eigentliche Sanierung ist voraussichtlich eine zweistellige Millionensumme nötig.