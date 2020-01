Schloss Friedenstein Tausende Besucher schauen sich wiedergekehrte Gemälde an

Die Ausstellung der wiedergekehrten Gemälde in Gotha hat dem Herzöglichen Museum mehrere tausend Besucher zusätzlich beschert. Das sagte ein Sprecher der Stiftung Schloss Friedenstein MDR THÜRINGEN. In den ersten sieben Tagen schauten sich mehr als 4.000 Besucher die noch unrestaurierten fünf Gemälde an.