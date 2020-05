Schloss Reinhardsbrunn in Thüringen.

Schloss Reinhardsbrunn in Thüringen. Bildrechte: MDR

Das Verfahren zur Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn bleibt in der Schwebe. Die zwei Kläger haben wegen der Corona-Krise beim Oberverwaltungsgericht beantragt, das Berufungsverfahren auszusetzen, wie ein Gerichts-Sprecher auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitteilte.

Darüber sei aber noch nicht entschieden. Die beiden Männer halten sich offenbar zurzeit in ihrer Heimat Russland auf und können wegen der Pandemie nicht reisen. Sie würden durch die Enteignung die Sicherungsrechte über Grundschulden in Höhe von 9,2 Millionen Euro an dem Schloss verlieren.