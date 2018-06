Gotha | Erfurt: Aus für Profi-Basketball bei den Rockets

Die Basketballer der Rockets werden nicht in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A spielen. Das hat der Verein Dienstagabend auf seiner Homepage mitgeteilt. Nach Vereinsangaben kann der Club nicht genug Geld auftreiben, um alle Anforderungen für die Liga zu erfüllen. Es werde jetzt versucht, die Zweitligalizenz an einen anderen Verein zu verkaufen.

Wie Gesellschafterin Astrid Kollmar mitteilte, ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, aber "sie war aus wirtschaftlichen Gründen unumgänglich, da wir einen erfolgreiche Durchführung der Saison nicht garantieren können. Dies aber können wir weder den Spielern und Sponsoren und ebenso wenig den Fans zumuten." Noch ist unklar, ob der Verein das Startrecht in der drittklassigen Pro B am Standort Gotha nutzen kann. Derzeit werde mit aktuellen und ehemaligen Sponsoren verhandelt. "Wir würden gern in dieser Spielklasse in Gotha spielen und dem Konzept treu bleiben, junge deutsche Spieler, möglichst aus unserem Jugendprogramm, zu fördern", sagte Kollmar.