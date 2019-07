Die Kosten für die Sanierung von Schloss Friedenstein in Gotha steigen deutlich. Die Staatskanzlei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Thüringer Allgemeine". Danach klettern die Kosten voraussichtlich von 60 auf rund 77 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von fast 30 Prozent. Eine Sprecherin sagte, von Anfang sei klar gewesen, dass die veranschlagte Bausumme von 60 Millionen Euro nicht ausreiche. Bund und Land wollen sich die Kosten für die Sanierung teilen. Das zusätzlich benötigte Geld soll demnach aus dem neuen Sonderprogramm von Bund und Land für historische Gebäude in Thüringen kommen.

Die Sanierung von Schloss Friedenstein in Gotha wird 30 Prozent teurer als geplant (Archivbild). Bildrechte: MDR/Antje Kirsten