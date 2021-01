Das Landgericht Meiningen hat eine Klage gegen die Enteignung des Schlosses Reinhardsbrunn in Friedrichroda abgewiesen. Die Baulandkammer habe einen Antrag abgelehnt, mit dem die Durchsetzung der bereits beschlossenen Enteignung verhindert werden sollte, teilte das Gericht am Mittwoch nach der Verkündung des Urteils mit. Voraussetzung für die Übertragung der historischen Anlage an das Land Thüringen ist, dass das schriftliche Urteil vorliegt und auch rechtskräftig ist. Allerdings können noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Schloss Reinhardsbrunn Bildrechte: dpa