Das Land Thüringen ist mit Ablauf einer letzten Frist endgültig Eigentümer der historischen Schlossanlage in Reinhardsbrunn im Landkreis Gotha. "Das ist eine gute Entscheidung für den Denkmalschutz im Freistaat", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag in Erfurt.

Reinhardsbrunn wurde als Hauskloster der Thüringer Landgrafen gegründet und im 19. Jahrhundert zum Jagd- und Lustschloss umgebaut. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK