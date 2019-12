Das Thüringer Landesverwaltungsamt hatte am 09. Juli 2018 die bisherigen Eigentümer des verfallenden Schlosses Reihardsbrunn zugunsten des Freistaats Thüringen enteignet

Das Landgericht Meiningen verkündet am Mittwoch das Urteil über die Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn in Friedrichroda im Landkreis Gotha.

Bei der mündlichen Verhandlung am 13. November 2019 überraschten die Gläubiger mit dem Angebot, das Schloss nun selbst sanieren zu wollen. Rund sieben Millionen Euro, so deren Anwalt, wollen sie in die Sanierung von Reinhardsbrunn stecken, wenn denn nur ihre Ansprüche gewahrt blieben.