Kostendeckend waren die Erzeugerpreise in den vergangenen anderthalb Jahren nicht, rechnet der Vorsitzende der IGS, André Telle, vor: 30 statt 60 Euro für ein Ferkel - und 1,39 Euro für ein Kilo Fleisch statt des eigentlich "fairen und ehrlichen Preises" von 1,80 Euro. Denn die Bauern müssen investieren in Tierwohl und Umweltschutz, das sehen neue Vorschriften vor, die auf die Schweinehalter zukommen. Das bestätigt auch Simone Müller von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft und ländlichen Raum: Die anstehenden Mehrkosten der Bauern für die Einhaltung von Umweltstandards und Tierwohl-Vorschriften schätzt sie auf 50 bis 55 Euro pro Schwein. Um das abzufangen, sagte Müller, müssten die Erzeugerpreise um 40 Prozent angehoben werden - für den Verbraucher hieße das ein Plus von 10 Prozent für Wurst und Schnitzel.

Der Bestand an Schweinen in Thüringen ist von 2017 auf 2018 um knapp zwei Prozent gesunken. Auch die Zahl der Betriebe schrumpfte von 208 auf 190. Die Thüringer Landwirtschaftsministerin Birgit Keller sagt, der Druck auf die Branche sei nicht nur an diesen Zahlen ablesbar. In ihrem Ministerium seien in den vergangenen vier Jahren deutlich weniger Fördermittel für Investitionen abgerufen worden. Die Schweinehalter seien verunsichert: Viele Anforderungen an Tier- und Umweltschutz seien noch unklar - man warte auf eine Nutztierverordnung vom Bund, so Keller. Ferkelkastration und das Kupieren der Schwänze sind weitere Baustellen. Und so fordert André Telle beim Schweinegipfel in Waltershausen auch mehr Planungssicherheit für sich und seine Kollegen.