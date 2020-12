Auf der A4 bei Wandersleben (Kreis Gotha) in Fahrrichtung Frankfurt am Main ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 68-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus gebracht.

Der Mann war laut Polizei mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf das Auto der Frau aufgefahren. Bildrechte: MDR/news5