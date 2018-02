Abschuss-Ultimatum läuft aus Noch immer keine Wolfsmischlinge gefangen

Am Mittwoch endet das Abschussultimatum für die Wolfshybriden auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes in Ohrdruf. Und noch immer steht Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) mit leeren Händen da. Denn mit den fünf Kastenfallen wurden bisher nur andere Wildtiere gefangen. Laut Siegesmund soll nun in den nächsten Wochen verstärkt versucht werden, die Wolfsmischlinge zu fangen oder abzuschießen. Ursprünglich hatte sich das Ministerium den 28. Februar als Ultimatum gesetzt.