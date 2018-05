Meeresbewohner in Glas festgehalten: Um so filigrane Lebewesen wie Quallen sichtbar zu machen, schufen die Glasbläser Leopold und Rudolf Blaschka Modelle aus Glas. Das Herzogliche Museum in Gotha erwarb in den 1880er-Jahren 28 davon - fünf der zarten Nesseltiere sind in der Ausstellung zu sehen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer