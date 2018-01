Gotha Weniger Besucher bei der Stiftung Schloss Friedenstein

Die Stiftung Schloss Friedenstein hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Besucher gezählt als im Vorjahr. Nach dem Rekordjahr 2016 mit knapp 206.000 Gästen kamen im vergangenen Jahr rund 160.000 Besucher in das Schloss und ins Herzogliche Museum. Stiftungsdirektor Martin Eberle sagte, der Rückgang störe ihn nicht, das sei nach dem Jahr der Landesausstellung zu erwarten gewesen. Das Reformationsjubiläum mit den großen Ausstellungen in Mitteldeutschland habe 2017 viele Besucher von Gotha abgezogen. Die Museen hätten eine Reihe hochkarätiger Ausstellungsstücke nicht zeigen können, weil sie als Leihgaben an anderen Orten wie beispielsweise der Wartburg ausgestellt waren.