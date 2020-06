Bad Tabarz Heilbäderverband fordert schnelle Auszahlung der Hilfsgelder

Durch die Corona-Pandemie wurden die Thüringer Heilbäder, Kur- und Erholungsorte selbst zu Patienten. Nur durch eine sofortige Finanzspritze könnten einige von ihnen überleben. Das war die Botschaft des Treffens der Bürgermeister und Geschäftsführer von Thüringer Heilbädern am Donnerstag in Bad Tabarz. Vereint sind sie im Thüringer Heilbäderverband und als Verband wurden Kritik und Forderungen formuliert.

Die schon bestehenden oder erwarteten Auflagen seien für die Bäder "unwirtschaftlich" und "realitätsfern", so Steffan. So müsse jede Einrichtung kalkulieren, ob sich eine durch Corona-Auflagen eingeschränkte Öffnung überhaupt rechne.

Die Bürgermeister der Heilbäder und die Geschäftsfüher der Kurbetriebe freuen sich deshalb zwar über das 15 Millionen schwere Hilfspaket der Landesregierung. Die Heilbäder hätten aber auch Unterstützung vom Bund erwartet. Vor allem weil ja in diesem Jahr mehr Urlaub in Deutschland gemacht werde, sagte Bernhard Schönau, Präsident des Thüringer Heilbäderverbandes. Doch der Deutsche Heilbäderverband habe kaum eine Lobby und spiele keine Rolle mehr, bedauerte er.

Einig waren sich die Thüringer Verbandsmitglieder, dass die Hilfsgelder sofort ausgezahlt werden müssen. Die Finanzdecke vieler Kurorte sei zusammengeschmolzen durch die coronabedingten Ausfälle. Die Verluste der letzten Monate könnten durch den laufenden Betrieb, der erst schleppend wieder anlaufe, wohl erst in zwei bis drei Jahren ausgeglichen werden. Angeregt wurde auch, dass der Lastenausgleich für die Heilbäder durch den Freistaat schon jetzt und nicht erst im Oktober ausgezahlt wird.

Ein Drittel der Übernachtungen in Thüringen entfallen auf die Heilbäder, Kur- und Erholungsorte. Damit sei man ein nicht zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor, so Schönau. Der Heilbäderverband fühle sich zumindest jetzt wahrgenommen von Innen- und Wirtschaftsministerium. Vertreter beider Häuser waren am Donnerstag auch nach Bad Tabarz gekommen.