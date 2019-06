Tambach-Dietharz Kirchgemeinde will "Nazi-Glocke" ersetzen

Die Evangelische Kirchgemeinde in Tambach-Dietharz will eine Glocke mit einer Inschrift aus der Nazizeit ersetzen. Das habe der Gemeindekirchenrat nach längeren Diskussionen beschlossen, sagte Pfarrer Lars Reinhardt MDR THÜRINGEN am Montag. Die Glocke hängt seit 1936 in der Bergkirche. Sie solle nicht vernichtet, sondern in einer Ausstellung in Eisenach zum "Entjudungsinstitut" gezeigt werden, sagte Reinhardt.