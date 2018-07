Die Herkunft des Rudels ist also noch unklar. Möglicherweise sind die Elterntiere aus Tschechien oder Bayern zugewandert. Als weiteres Indiz für die Existenz eines Rudels werten Experten die zahlreichen Risse von Rotwild in den vergangenen Wochen. Auch ein kapitaler Hirsch ist den Wölfen zum Opfer gefallen. Wildbiologisch gilt es als ausgeschlossen, dass einzelne Wölfe, Hybriden oder Hunde einen ausgewachsenen männlichen Hirsch attackieren. Nur in der Gruppe können Wölfe einen Hirsch erlegen.

Laut der Wolfsexpertin Elli H. Radinger planen Wölfe ihre Angriffe wie eine militärische Einheit. Ohne Konzept loszurennen, sei für sie bloße Energieverschwendung und gefährlich. Bei einem davonrennenden Hirsch sei der gefährlichste Ort direkt hinter oder vor ihm. Ein Tritt der scharfkantigen Hufe könne den Angreifer schwer verletzen, schreibt die Autorin in ihrem Buch "Die Weisheit der Wölfe". Die meisten Attacken werden deshalb, so Radinger, von mindestens zwei Wölfen durchgeführt, die an den Seiten des Hirsches laufen und ihn in die Hinterläufe schnappen.