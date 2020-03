Ich stoße oft auf Menschen, die in Not geraten und dann die einfachsten Dinge nicht mehr können. Die sind so konfus, die können nirgendwo anrufen und um Hilfe bitten. Manche wären wirklich aufgeschmissen, wenn sie nicht jemanden von unserem Team an der Seite hätten, die für sie die Dinge auf den Punkt bringen. Ich kann einen Brief schreiben. Ich kann mit den Leuten zum Gericht gehen und eine Aussage machen, ohne dass ich vor Herzklopfen kein Wort mehr herausbringe, was den Opfern aber ganz oft so geht.

Viola Worsch