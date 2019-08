Trickbetrüger haben eine Frau aus dem Kreis Gotha um mehrere zehntausend Euro gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gaukelten die Täter der 65-Jährigen per E-Mail einen Lottogewinn vor. Vor der Auszahlung solle sie aber Notar-und Anwaltskosten, Zollgebühren und Abgaben an das Bundesamt für Steuern überweisen. Die Frau sei dem nachgekommen. Zudem sei die Frau auf den Rat der Betrüger eingegangen, vorausschauend eine größere Summe Geld anzulegen.