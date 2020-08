In Gotha hat ein bislang Unbekannter am Donnerstagvormittag eine Bäckerei überfallen. Wie die Polizei mitteilte, war der Täter mit einem Messer bewaffnet. Bei seinem Überfall auf die Filiale in der Fichtestraße konnte er 300 Euro erbeuten und im Anschluss unerkannt flüchten. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Der Täter wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er ist 23 bis 24 Jahre alt und hat schwarze Haare, ein blasses hageres Gesicht und braune Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit seitlicher kleiner, weißer Schrift, einem rot-weißen Dreieckstuch vor dem Gesicht sowie schwarzen Handschuhen.

Die Polizei sucht Hinweise zum Täter: Er ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und 23 bis 24 Jahre alt. Bildrechte: IMAGO