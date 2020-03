Auf der Autobahn A4 ist ein Lkw-Fahrer bei Waltershausen bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Er war mit seinem Fahrzeug am Freitagmorgen frontal auf einen anderen Lkw an einem Stauende aufgefahren. An diesem Unfall war noch ein weiterer Lkw beteiligt. Die beiden anderen Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz nach einem Lkw-Unfall bei Waltershausen auf der Autobahn A4. Bildrechte: MDR/News5