A4 Zehn Verletzte bei zwei Unfällen mit Pferde-Anhängern in Thüringen

Zwei Unfälle mit Pferde-Anhängern an einem Tag in Thüringen: Auf der A4 im Kreis Gotha und auf einer Landstraße im Kreis Greiz hat es am Samstag folgenschwere Zusammenstöße gegeben. Insgesamt wurden zehn Menschen verletzt.