Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Gotha sind am Mittwoch mehrere Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war eine 27-jährige Frau mit ihrem Kleinkind in den Wagen eines 42-Jährigen gefahren. Lebensgefährlich verletzt mussten beide von der Feuerwehr aus ihren Autos geschnitten werden. Auch das fünfjährige Kind sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Der Einsatz nach dem Unfall bei Gotha dauerte mehrere Stunden lang an. Bildrechte: MDR/Feuerwehr Gotha