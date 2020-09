Vier Senioren sind bei einem schweren Unfall in Sundhausen im Landkreis Gotha verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte ein 85-Jähriger am Montagvormittag mit seinem Pkw an einer Ampelkreuzung abbiegen, als ihm ein 80-Jähriger mit seinem Auto entgegen kam. Die Autos stießen zusammen. Beide Fahrer sowie ihre 79 und 85 Jahre alten Beifahrerinnen wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.