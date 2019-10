Die Thüringer Schlagersängerin Ute Freudenberg ist auf der A4 in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, musste die 63-Jährige am frühen Freitagabend auf dem Heimweg vom Erntedankfest in Gotha kurz vor der Anschlussstelle Neudietendorf einem plötzlich ausscherenden Lkw ausweichen.

Ute Freudenbergs Auto nach dem Unfall auf der A4 Bildrechte: MDR/News5