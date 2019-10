Bei einem Unfall im Landkreis Gotha ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei in Thüringen am Sonnabend mitteilte, musste der 55-jährige Fahrer des Kleintransporters mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Im Kreis Gotha ist ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Bildrechte: MDR/News5