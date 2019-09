Das Auto ist von der Straße abgekommen. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Die Regionalbahnen wurden zum Teil umgeleitet, zum Teil fuhren Ersatzbusse. ICE standen auf den Bahnhöfen in Erfurt, Gotha und Eisenach. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte MDR THÜRINGEN, am Dienstagabend konnten die Züge wieder anrollen, es komme aber weiter zu Verzögerungen.



Grund für die Verzögerungen war ein Autounfall. Am frühen Dienstagabend war zunächst ein Auto von der Straße abgekommen und auf den Schienen gelandet. Ein Zug konnte nicht rechtzeitig bremsen und streifte das Fahrzeug. Auto und Zug blockierten die Strecke. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.