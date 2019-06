Die Fahrerin dieses Autos konnte bei Schnepfenthal nicht mehr ausweichen und krachte in den Baum auf der Straße. Bildrechte: MDR/ News 5

In Immelborn im Wartburgkreis und in Mechterstädt im Landkreis Gotha mussten Bahnunterführungen wegen der Wassermassen gesperrt werden. Bei Wutha-Farnroda im Wartburgkreis ging eine Schlammlawine nieder, die Gothaer Straße war auf einer Länge von einem Kilometer komplett mit Schlamm bedeckt und nicht mehr passierbar. Die Feuerwehren pumpten zahlreiche Keller leer. Vereinzelt stürzten Bäume um. Zwischen Friedrichroda und Schnepfenthal im Landkreis Gotha prallte einen Autofahrerin gegen einen umgestürzten Baum und verletzte sich. Größere Schäden oder Verletzte hat es laut Polizei und Rettungsleitstellen nicht gegeben. Allerdings ist in weiten Teilen des Eichsfeldes am Mittwochmorgen immer noch das Telefonnetz ausgefallen. Auch das könnte mit den Unwettern zusammenhängen.