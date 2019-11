Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe urteilte am Dienstag, dass Kürzungen bei Hartz-IV um 60 Prozent oder mehr, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind.

Bildrechte: imago images / Carmele/tmc-fotografie.de

Bundesverfassungsgericht Urteil: Kürzungen bei Hartz IV teilweise verfassungswidrig

Darf Erwerbslosen das Arbeitslosengeld II gekürzt werden, wenn sie zu Terminen nicht erscheinen, Jobangebote nicht annehmen oder Probearbeiten ablehnen? Diese Frage hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu klären. Am Dienstagvormittag fiel das Urteil. Ursprünglich hatte das Sozialgericht in Gotha das Verfahren angestoßen. Dort hatte ein Mann geklagt, dessen Leistungen durch das Jobcenter gekürzt worden.