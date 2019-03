Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die 62-jährige Frau mindestens 391 Mal Geld aus der Justizkasse entwendet hat. Dabei ist allein in der Zeit von 2012 bis 2017 ein Schaden von mindestens 209.000 Euro entstanden. Die Frau war voll geständig. Sie hat Taten über den angeklagten Tatzeitraum hinaus eingeräumt und bereits 217.000 Euro zurückgezahlt. Die Frau akzeptierte das Urteil.

Die Griffe in die Kasse waren wegen mangelnder Kontrollen nicht aufgefallen. Vor Gericht sagte eine Bezirksrevisorin als Zeugin aus, alle Justizzahlstellen würden einmal im Jahr unangekündigt kontrolliert. In Gotha sei das fast immer in den ersten drei Monaten des Jahres passiert. Geprüft würden dann immer die vorhergehenden 14 Tage.

Ertappt wurde die Chefkassiererin eher zufällig: Als im Februar 2017 ein Fehlbetrag von 50 Cent in der Gothaer Justizkasse festgestellt wurde, schaute sich die Bezirksrevisorin die Unterlagen der vergangenen Jahre an. Dabei fiel auf, dass in den ersten Monaten eines jeden Jahres - bis zur Revision - keine Fehlbeträge zu verzeichnen waren. Kaum waren die Kontrolleure wieder weg, habe Geld in der Kasse gefehlt.