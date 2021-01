"Jeglicher Kontakt mit Wildvögeln muss unterbunden werden", hießt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Zudem werden alle Geflügelhalter im Landkreis, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bisher noch nicht nachgekommen sind, aufgefordert, "diese Meldung beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt unverzüglich nachzuholen". Die Allgemeinverfügung tritt am tritt am 15. Januar in Kraft und kann online eingesehen werden.