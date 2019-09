Im Kreis Gotha sind am Freitagnachmittag Feuerwehrleute und Sanitäter zu einem Großeinsatz gerufen worden. Was für die Helfer überraschend kam, war allerdings von langer Hand geplant: Es handelt sich um eine Übung. Bei Luisenthal wird ein Waldbrand simuliert.

Wie gut kommen Löschzüge an die Brandstelle, klappt die Wasserversorgung und wie geländegängig sind die Rettungswagen? All das wird geprüft. Die Übung solle so real wie möglich ablaufen, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Auch deshalb wurden die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren ohne Vorabsprachen alarmiert.