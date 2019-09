Bei Tambach-Dietharz hat in der Nacht zu Donnerstag eine Wanderhütte gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, fing das Holzhaus aus ungeklärter Ursache Feuer. Dabei stürzte der Dachstuhl teilweise in sich zusammen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN waren die Feuerwehrleute bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.



Da die Hütte 100 Meter abseits der nächsten Straße steht, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Flammen drohten auf den Wald überzugreifen, da die Wanderhütte von Bäumen umgeben ist. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Beim eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits in den NAchthimmel. Bildrechte: MDR/news5