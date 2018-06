Bad Tabarz errichtet "Walk Of Fame"

In der Lauchagrundstraße, vom Spindlerplatz in Richtung Theodor-Neubauer-Park, wurden in dieser Woche die ersten Namensplatten von berühmten Gästen verlegt. Den Anfang machte Sigmund Jähn. Der Kosmonaut, erster Deutscher im Weltall, besuchte das Kneipp-Heilbad im vergangenen Jahr und spendete großzügig für den Tabarzer Kindergarten.

Die Ehrenplatten sind aus Gabbro - einem besonders druckfestem Material. Sie sind 40 mal 60 cm groß.



Laut Gemeindeverwaltung soll die Bad Tabarzer Ehrenmeile nicht nur den Blick in die weite Vergangenheit richten. Gregor Gysi, Linken-Politiker und einst Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, konnte am Sonntag seine Namenstafel in den Gehweg in der Lauchagrundstraße einlassen.