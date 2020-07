"Schlammschlacht" am Hirzberg Den Bewohnern der Siedlung wird der Hahn zugedreht

Einfach mal einen Kaffee kochen, die Toilettenspülung benutzen, Wäsche waschen oder duschen - all das wird ab Anfang August eine Herausforderung für die Bewohner der Siedlung am Hirzberg in Herrenhof im Landkreis Gotha. Die Überläufe der Ausfaulgruben sind schon dicht seit Ende Juni. Die Zuläufe der Gruben sollen auch verschlossen werden und nächste Woche wird auch das Wasser abgestellt.

Grund dafür – zu viele Menschen wohnen inzwischen dauerhaft in der Wochenendsiedlung. Dafür sind die vier alten Ausfaulgruben schlicht zu klein. Die stinkende Suppe lief deshalb immer wieder in den Flößgraben. Ein Straftatbestand, so Wolfgang Orlepp, Amtsleiter des Umweltamtes im Landkreis Gotha. Bereits Mitte 2019 wurde deshalb durch seine Behörde der Verschluss der Überläufe angeordnet. Allerdings sei bald klar gewesen, dass die Gemeinde dort zu spät reagieren würde, so Ortlepp. Deshalb habe man die Kommunalaufsicht um Amtshilfe gebeten und diese auch bekommen.

Bürgermeister kündigt Trinkwasser-Vertrag

Herrenhofs Bürgermeister Axel Nagel (CDU) drohten strafrechtliche Konsequenzen. Er musste handeln. Er ließ die Überläufe der Ausfaulgruben verschließen. Doch weil die Gruben schon ziemlich alt seien, so Nagel, sei es jederzeit möglich, dass ungeklärte Abwässer wieder in den Flößgraben gelangen. Damit das nicht geschehe, würden deshalb zeitnah auch die Zuläufe zu den Ausfaulgruben verschlossen, sagte der Bürgermeister. Und wenn Abwässer nicht aufgefangen werden könnten, so Nagel, dann darf eben auch keines entstehen.

Deshalb kündigte er den Wasserliefervertrag mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Apfelstädt-Ohra. Ab 1. August wird kein Trinkwasser mehr die Siedlung am Hirzberg erreichen. Ausgenommen ist die Hirzbergbaude, die einen eigenen Wasseranschluss besitzt, weil der Wirt eine abflusslose Grube auf seinem Grundstück gebaut hat und somit alles wasserrechtlich dicht ist.

Anwohner sollen Erschließung zahlen

In den Brunnen sei das Kind trotzdem nicht gänzlich gefallen, sagte Herrenhofs Bürgermeister Nagel MDR THÜRINGEN. Es gebe mehrere Lösungen.

Die Wochenendsiedlung soll zum Wohngebiet werden. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann Zum einen Investitionen durch die Anwohner, um damit das Projekt Anschluss an Abwasser- und Wasserleitungen zum Abschluss zu bringen. Darum ringe man mit den Anwohnern schon seit sechs Jahren, sagte er. Nur so könne sicheres Wohnen geschaffen werden. Eine abgespeckte Möglichkeit sei, wenn sich Menschen bereit erklären, einen Verein oder ähnliches zu gründen und sich selbst um die Entsorgung und Versorgung in Sachen Wasser und Abwasser kümmern. Doch all das kostet viel Geld. Nicht jeder sei in der Lage, Summen im fünfstelligen Bereich für die Erschließung seines Grundstückes zu zahlen, so die Anwohner. Aber nur mit einer solchen Erschließung kann der vom Gemeinderat beschlossene Bebauungsplan umgesetzt und aus der Wochenendsiedlung ein Wohngebiet werden, erklärte Adler dem MDR.

Fronten sind verhärtet

Alexander Freytag hat vor drei Jahren am Hirzberg ein Haus gekauft. Er möchte hier eine Familie gründen und alt werden. Er wusste von der Problematik der Wochenendsiedlung und den fehlenden Anschlüssen oder abflusslosen Gruben. Dass das Gebiet nicht erschlossen ist, war ihm bewusst. Auch, dass es weiterer Schritte bedarf. Dass dies aber mit so hohen Kosten von mehreren zehntausend Euro in seinem Fall verbunden ist, damit habe er nicht gerechnet. Schon lange bevor Freytag auf den Hirzberg zog, wurde auf und um den Hirzberg gestritten. Die Fronten sind verhärtet. Er hofft dennoch auf eine Lösung.

Judith Holland-Nell hat ihr Haus 2006 gekauft. Inzwischen ist sie nur noch selten hier. Verantwortlich fühlt sie sich aber trotzdem noch. Sie würden nicht gegen etwas streiten, sagte sie, sondern für etwas. Sie möchte, dass die Gemeinde ihrer Verpflichtung nachkommt und für alle Bürger, die auf dem Hirzberg wohnen, eine akzeptable, rechtskonforme und tragbare Lösung findet.

Neuer Streitpunkt aufgetaucht

Doch seit Freitag gibt es schon einen weiteren Streitschauplatz - die Brücke zur Siedlung.