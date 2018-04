Ein letztes Bild einer Fotofalle zeigt die geschützte Wölfin am 30. März in der Nähe von Bittstädt. Wie viele Jungtiere noch bei ihr sind, kann das Ministerium nicht beantworten. Und ob die Wölfin erneut trächtig ist - dafür gebe es keine Anzeichen, so der Ministeriums-Sprecher. Anja Siegesmund hat persönlich in über 400 Mails an Tierfreunde ihr Handeln mit Fakten und Hintergründen begründet.