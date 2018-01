Bildrechte: NABU-Landesarbeitsgruppe Wolf/S. Böttner

Die Welpen sollen gleich mit mehreren Kastenfallen eingefangen werden. Seit Mitte Dezember sind sie dort aufgestellt, wo sich das Rudel gerne aufhält. Wolfslosungen haben den beauftragten Experten von LUPUS aus Sachsen diese Plätze aufgezeigt. Doch statt der scheuen Tiere haben Dachse, Füchse und Krähen den Alarm ausgelöst. All die gefangenen Tiere sind laut Umweltministerium unverletzt und wieder in Freiheit entlassen worden. Siegesmund sagte, Zögerlichkeit helfe nicht mehr. Intensiv werde weiter versucht, die Tiere einzufangen. Aber nun kümmere sie sich auch um eine Abschieß-Erlaubnis.



Laut Wolfsmanagement-Plan müssen die Mischlinge in den nächsten Wochen vom Übungsplatz verschwunden sein. Wild-Biologen gehen davon aus, dass sie spätestens Anfang März geschlechtsreif sind und sich eigene Reviere suchen werden. Falls die Hybriden bis dahin doch noch eingefangen werden können, dann sollen sie im Bärenpark Worbis ein neues zu Hause finden.