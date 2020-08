Das Thüringer Umweltministerium hat erstmals Bilder des Ohrdrufer Wolfnachwuchses veröffentlicht. Das Fotomaterial stamme von einer Wildkamera bei Ohrdruf, teilte das Ministerium am Freitag mit. Zwei Welpen seien am frühen Morgen des 27. Juli kurz vor 3 Uhr in die Fotofalle getappt. Die Aufnahmen der Jungtiere entsprächen phänotypisch mitteleuropäischen Wolfswelpen. Der genetische Nachweis stehe aber noch aus.

Wie viele Welpen es insgesamt gibt und welches Geschlecht sie haben, ist noch unklar. Bildrechte: Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz/dpa

Thüringens Umweltstaatssekretär Olaf Möller sprach von einem Erfolg für den Artenschutz. "Wir freuen uns über den ersten echten Wolfsnachwuchs in Thüringen, sind aber in Gedanken auch bei den Sorgen und Nöten der Weidetierhalter", sagte er. Die Ohrdrufer Wölfin und ihr Hybridennachwuchs hatten allein im vergangenen Jahr über 170 Nutztiere gerissen.



Beim Naturschutzbund (Nabu) in Thüringen löste die Nachricht "große Erleichterung und Freude aus", wie es in einer Mitteilung heißt. Die Bilder zeigten, "wie notwendig unsere Schutzbemühungen für jeden einzelnen Wolf im Freistaat sind".