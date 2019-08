Die Ohrdrufer Wölfin hat mehr Jungtiere als bisher angenommen. Das Thüringer Landesamt für Naturschutz geht nun von fünf anstatt drei Wolf-Hund-Hybriden aus. Das teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit.



Demnach seien fünf verschiedene Wolfshybriden auf den neuesten Fotofallen-Aufnahmen zu sehen. Auf ersten Aufnahmen im Juli waren nur drei Jungtiere sichtbar gewesen. Das Thüringer Umweltministerium plant den Lebendfang der Jungtiere per Kastenfalle. Anschließend sollen sie in den Alternativen Bärenpark nach Worbis kommen.