Laut dem Chef der Agrargenossenschaft Thörey, Siegmar Arnold, ist es für Europa vollkommen untypisch, dass die Wölfin bereits zum zweiten Mal Mischlingsnachwuchs bekommen hat. Er kündigte an, am Freitag in der Arbeitsgruppe Wolf des Landesverbandes einen Antrag auf Abschuss der Wölfin wegen artuntypischen Verhaltens zu stellen. Seiner Meinung nach habe das Umweltministerium die Wolfsproblematik vollkommen unterschätzt. Ein Rudel lebe überlicherweise in einem Umkreis von 25.000 Hektar. Das Gelände der Ohrdrufer Wölfin sei hingegen nur knapp 5.000 Hektar groß.