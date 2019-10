Landkreis Gotha Wolf tötet vier Schafe bei Mühlberg

Bei Mühlberg im Landkreis Gotha sind am Montag vier Schafe durch einen Wolfsangriff getötet worden. Ein weiteres Tier wurde verletzt.

Da die Tiere auf dem Areal des Bundeswehr-Standortübungsplatzes Ohrdruf gerissen wurden, geht Olaf Broneske von der Agrargenossenschaft Drei Gleichen davon aus, dass die dort lebende Wölfin und ihre Jungtiere die Schafe gerissen haben. Sie seien trotz Schutzzaun in die Herde gelangt, sagte er MDR THÜRINGEN am Dienstag. Die Herde sei kilometerweit auseinander getrieben worden, so der Schäfer.